"ينعل أبوك" أغرب إشادة سمعها محمد منير من مُعجب

على المسرح يتمايل جسده، بإحدى بيديه ممسكًا الميكرفون، وبالأخرى يجسد أشهر حركاته التي عرفها الجمهور عن النجم الأسمر الكينج محمد منير، الذي يحتفل بمرور 66 عامًا على ميلاده في مثل هذا اليوم 10 أكتوبر عام 1954.

وعن حركته الشهيرة على المسرح، قال محمد منير، في لقاء تليفزيوني قديم، إنه تعود على هذا الشكل، "أن أقدم حركة حقيقية على المسرح، من خلال الموسيقى المصاحبة". وعن أجمل وأغرب تعليق سمعه في حياته، قال محمد منير، إن من أكثر التعليقات التي قيلت له وأُعجب بها، قيام واحد من الجمهور قائلًا له "ينعل أبوك".

وقال محمد منير، خلال اللقاء، إنه يتواصل مع زملائه المطربين، ويشيد بأغنياتهم إذا ما أعجبته "لو العمل عجبني بكلمهم ولو معجبنيش أهزقهم، معروف عني كده من زمان".

وإذا ما تسببت صراحته المعهودة في خسارة أصدقائه، قال محمد منير، إن صراحته أفقدته ضعفاء النفوس فقط، مشيرًا إلى أن أصحابه بمثابة مستشاره الفني، ولكن القرار النهائي يعود له في النهاية.

من أشهر ألبومات محمد منير، ابن محافظة أسوان والذي جاء بصحبة أسرته إلى القاهرة، "شبابيك، اتكلمي، من أول لمسة، ممكن، أنا قلبي مساكن شعبية، وسط الدايرة، بنتولد، يا أهل العرب والطرب، علموني عنيكي".

وأعرب محمد منير عن سعادته باهتمام جمهوره بالاحتفال بعيد ميلاده، وقال لـ"الوطن"، إنه يهنئ جمهوره "كل سنة وكل جمهوري طيب وبخير".

وعن الحفلات الجديدة التي يحضر لها خلال الفترة المقبلة، قال إنه لم يحضر لأي حفلات خلال الفترة المقبلة، لكنه يستعد لتقديم أكثر من أغنية خلال الفترة المقبلة.

وكانت دار الأوبرا المصرية قررت مؤخرا تأجيل حفل الفنان محمد منير، الذي كان مقررا إقامته مساء الخميس 16 يوليو المقبل بناء على رغبة الفنان، على أن يجري تحديد الموعد الجديد للحفل لاحقا.