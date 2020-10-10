"شاب صعيدي ملوش مستقبل".. قصة حب لم تكتمل بين محمد منير وتيسير فهمي

لقب الفنان محمد منير فى الوسط الفني بـ"عدو الزواج والنساء"، لكونه حينما فكر فى الزواج، كان اقترب من عامه الستين، وارتبط بفتاة من خارج الوسط الفني، وللأسف لم تستمر الزيجة سوى أيام، وأعلن بعدها انفصاله عنها.

قصص حب وارتباط محمد منير المعلنة شحيحة، وربما لم يعلن منها سوى قصة هروبه من خطبة الفنانة نجلاء بدر التي كشفتها الأخيرة دون أن يتحدث عنها هو فى أي لقاء تلفزيوني أو حديث صحفي، التي كانت تدور حول إعجابه بها، وحين ما تم الاتفاق على موعد الخطبة هرب، ولم يحضر فى الموعد المحدد.

من القصص النادرة التي لم يكشف عنها مطلقا منير، هي قصة حبه وارتباطه بالفنانة تيسير فهمي في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، وهي الزيجة التى لم يكتب لها النجاح.

كشف مصدر مقرب من منير لـ"الوطن"، تفاصيل تلك العلاقة التى استمرت لعدة أشهر، وانتهت سريعا قبل شهرة ونجومية منير، تعود القصة الى تعرف منير على الفنانة تيسير فهمي التى كان قد ذاع صيتها فى الثمانينيات، بفضل أعمالها الدرامية فى التلفزيون والسينما، وأعجب بها وطلب أن يخطبها، ولم يكن لدى تيسير أى موانع فى استكمال قصة الارتباط.

وأشار المصدر إلى أن القصة لم تستكمل بسبب والد الفنانة تيسير فهمي، الذى رفض فكرة ارتباطها بشاب صعيدي ليس له مستقبل، ولا ينم شكله ولونه على أن يكون له مستقبل في عالم الفن.

أوضح المصدر أن رفض والد تيسير فهمي لمنير، كان أفضل رد منه على رفضه، استكمال مسيرته الفنية والنجاح فيها، واستطاع خلال سنوات بسيطة، أن يثبت نجاحه وجدارته في الغناء، وأن يكون ملك الأغنية المصرية والعربية.