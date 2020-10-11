جامعة بني سويف الأولى في مؤشرات أداء البوابات الإلكترونية

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، حصول بوابة الجامعة الإلكترونية على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، بنسبة 100% في تحقيق مستوى الأنشطة والخدمات، وذلك في تقييم مؤشرات الأداء للربع الأول من العام 2020/ 2021، وبناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لنسب التقييم النهائي.

وأشاد الدكتور منصور بدور الجامعة وجهودها في ملف التحول الرقمي، من حيث اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الخدمات الإلكترونية، التي تتيح الحصول على الخدمة من أي مكان من خلال تسجيل الدخول وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونيا، لتأخذ دورة العمل الطبيعية، مع إتاحة عدة وسائل استعلام عن موقف الخدمة وإجراءاتها، من خلال خدمة الرسائل القصيرة أو منظومة الاستعلامات بالبوابة الإلكترونية.

وصرح الدكتور منصور، بأنّ استراتيجية جامعة بني سويف للتحول الرقمي، تقوم على تطوير فكر الهيكل المؤسسي لرفع القدرات الحقيقية والمؤثرة للجامعة، موضحا أنّ الجامعة انتهت من عملية تطوير مؤسسي للوصول بشكل متكامل ومتجانس إلى تحول رقمي حقيقي ومستدام، في إطار سعيها إلى التحول لجامعة ذكية من الجيل الثالث.

من جانبه، هنأ رئيس الجامعة، إدارة المشروعات بالجامعة لحصولها على التقييم المتميز، وعلى رأسهم الدكتور هاني النشار المدير التنفيذى للمعلومات ومدير إدارة المشروعات، كما توجه بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل بمشروع البوابة الإلكترونية ومهندسي فريق التطوير بالبوابة، ومعاونيهم من فريق البوابة الإلكترونية، مطالبا بالحفاظ على المركز الأول.

وأضاف أنّ المركز جاء نتيجة تميز البوابة بعدة معايير، بينها تعدد وتنوع المواقع والروابط الإلكترونية عليها، وزيادة معدلات زيارات الموقع، ونشر الأخبار بـ4 لغات، والنشرات الأسبوعية، وتطبيق الموبايل، والتحول الرقمي والتعليم عن بعد، وعرض نتائج الطلاب.