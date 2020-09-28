رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد السفارة الإندونيسية بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، السيد محمد أجي سوريا القائم بأعمال سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، والدكتور بامبانج سور يادي المستشار التربوي والثقافي لدى السفارة على رأس وفد رفيع المستوى من السفارة في زيارة للجامعة لبحث سبل التعاون المشترك في الجانب الأكاديمي والبحثي. وذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام نصار مدير إدارة الوافدين والدكتور شريف الجيار الأستاذ بكلية الآداب.

واستعرض الدكتور منصور خلال لقائه بوفد السفارة رؤية الجامعة لفتح مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي مع كافة الجامعات المختلفة حول العالم في إطار خطة الدولة، مشيراً إلى أن الجامعة لديها طلاب وافدون يمثلون 17 جنسية مختلفة ويتم توفير كل التسهيلات لهم أثناء دراستهم، معرباً عن استعداد الجامعة لفتح تعاون مشترك بين جامعة بنى سويف والجامعات الإندونيسية من خلال زيارات تبادلية بين أعضاء هيئة التدريس وبعثات علمية للطلاب، بالإضافة إلى إتاحة الدراسة لطلاب دولة إندونيسيا داخل الكليات المختلفة بجامعة بنى سويف.

وأشار الدكتور منصور إلى أن الجامعة لديها كليات ومعاهد متميزة يبلغ عددها 33 كلية ومعهداً، موزعة على ثلاثة مجمعات، وهى مجمع غرب النيل، والتعليم صناعي 55 فداناً، والـ 330 فداناً بشرق النيل. وتنفرد عن الجامعات الأخرى في مصر والشرق الأوسط بكليات علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة والدراسات العليا للعلوم المتقدمة والعديد من البرامج والشعب الجديدة المتميزة.

ووجه القائم بأعمال سفير إندونيسيا الشكر إلى الدكتور منصور رئيس الجامعة على حسن استقباله والوفد المرافق له خلال زيارته الأولى للجامعة، مبدياً إعجابه بما شاهده خلال جولته بكليات الجامعة وإدارة والوافدين، مؤكداً سيكون هناك تعاون مشترك بين جامعة بنى سويف والجامعات الإندونيسية.

مشيرا إلى أن السفارة لديها المركز الثقافي الإندونيسي بالقاهرة، وإنه عرض على الدكتور منصور حسن افتتاح فرع من المركز داخل الجامعة لتعليم الطلاب اللغة الإندونيسية مجاناً، فيما أبدى رئيس الجامعة إعجابه بتلك الفكرة وأنه حريص على توفير كافة التسهيلات لتعليم طلاب الجامعة اللغات المختلفة.

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور منصور حسن درع الجامعة وكتيباً يحتوى كليات وبرامج الجامعة المختلفة إلى وفد السفارة تقديراً لزيارتهم، كما قدم وفد السفارة هدية تذكارية للدكتور منصور على حسن الاستقبال وفى نهاية جولتهم قام الوفد بجولة تفقدية داخل مجمعات الجامعة الثلاثة لرؤية الكليات ونقل الخبرات إلى الجامعات الإندونيسية.