نيفين جامع عن افتتاح السيسي لـ"تراثنا": لم يترك أي جناح إلا وتواصل معه

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن معرض "تراثنا" يقام للمرة الثانية حيث أقيم العام الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أن الرئيس حضر افتتاح المعرض اليوم، وهي رسالة بأنه يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on e"، أن المعرض يضم أكثر من 620 عارضا، و45 جمعية أهلية، وتشترك فيه أكثر من وزارة وجهة، والعام الجاري يستضيف دولة السودان، لعرض المنتجات السودانية المتميزة، مشددة على أن الأسعار رائعة.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن الرئيس السيسي لم يترك أي جناح أو مجموعة عمل إلا وتواصل معهم، ورأى كل المنتجات، وأعجبته المنتجات الجلدية، ومنتجات أخميم، وسانت كاترين، وأيضا منتجات جبل الجلالة والتي مزجت بين الرخام كمادة خام، والآثار الإسلامية.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن كل العارضين والعارضات مدعومين من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن هناك أيضا بعض الوزارات التي شاركت مثل وزارة الثقافة والتعليم، مشددة على أن الغرض من المعرض هو فتح أسواق جديدة لكل شخص لديه حرفة.

وأوضحت أن الجهاز ضخ في المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 28 مليار جنيه، وهذا يوازي حوالي 60% من الأموال التي ضخها الجهاز في المشروعات منذ إنشائه وحتى الآن.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن المعرض حاليا فتح أبوابه للجماهير، داعية كل المواطنين إلى زيارة المعرض وسوف يجدون كل ما يحتاجونه، لافتة إلى أن الأسعار في المعرض "رائعة" –حسب تعبيرها- مشددة على أنها مهتمة بكل شيء يوفر فرص عمل، وهذا يضفي عليها سعادة على المستوى الشخصي قبل المهني، لافتة إلى أن بعض العارضات أصبحن سيدات أعمال.