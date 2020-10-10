السيسي يشيد بإحدى اللوحات الرخامية بـ"تراثنا": رائعة جدا

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جناح مصنع "إبداع"، في معرض تراثنا، أثناء افتتاحه اليوم، وذكر المسؤول عن الجناح أمام السيسي، أن المصنع يملك إمكانيات لعمل رسومات فوق سطح الرخام، غير متوفرة في العالم أجمع.

وقال المسؤول بالجناح، إن اللوحات المعروضة بالجناح عبارة عن لوح رخامية، وتم توظيف التكنولوجيا في المصنع من أجل زيادة خطوط الإنتاج، "نقدر نفحر نصف سم داخل الرخام، وممكن نحط أي لوجود على الرخام بالحفر".

كما استعرض "لوحة"، أمام الرئيس، قائلًا: "دي فضلات الرخام، بنقدر نطلع منها منتجات تُباع بآلاف الجنيهات"، فرد عليه السيسي: "لوحة رائعة جدا، ممكن تتحط في حاجات كتير أوي، هل دي بمساحات مختلفة؟"، فأجاب المسؤول: "أيوة.. وممكن نصدر الشغل ده بره بأسعار تنافسية وبجودة عالية".

تأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

ويُنظم جهاز تنمية المشروعات معرض "تراثنا" للعام الثاني على التوالي، حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى، سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.

ويستمر عمل المعرض بداية من اليوم، وحتى الخميس الموافق 15 أكتوبر، ويفتح يوميا من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً، دون مقابل.

ويستضيف المعرض هذا العام، دولة السودان الشقيقة كضيفة شرف، وخصصت أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية، من جلود وأخشاب ومعادن، والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان، خاصة أنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة، تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السوداني.

ومن أبرز المواد المعروضة: "مشغولات التللي، والمشغولات الفضية والنحاسية، والمنتجات الزجاجية، والصدف والخوص، ومفروشات أخميم، والسجاد اليدوي، والخزف، والحجازة، والإكسسوار الحريمي، ومنتجات الجلود، ووحدات الإضاءة"، فضلا عن منتجات سيناء.