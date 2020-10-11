الزراعة تعقد ندوات لتعريف المربين والمنتجين بخدمات ومشروعات الوزارة

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إنّ الإدارة العامة للتوعية والإرشاد بالقطاع، كثّفت دورها التوعوي والإرشادي في عدة محافظات، من خلال عقد ندوات في مديريات الزراعة بالغربية ودمياط والشرقية والنوبارية، مع صغار المربين ومهندسي الإنتاج الحيواني بالمديريات والإدارات الزراعية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف الدور التوعوي والإرشادي على مستوى محافظات الجمهورية، لتعريف المربين والمنتجين بالخدمات والمشروعات التي تقدمها الوزارة، ودورها في التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.

وأضاف سليمان أنّ الندوات الإرشادية تناولت البروتوكولات التي عقدتها الوزارة مع البنك الأهلي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والبنك الزراعي المصري، لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار مربي الدواجن، لتطوير ورفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، لما له من أهمية في استغلال وحدة المساحة وتحسين العائد الاقتصادي وزيادة الإنتاج، والحفاظ على الثروة الداجنة والبيئة.

وتابع أنّ البروتوكولات تناولت تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان طبقا للمواصفات القياسية أو إنشاء مراكز جديدة لتجميع الألبان في الأماكن التي يتمركز فيها صغار مربي ماشية الألبان ولا يوجد بها مراكز لتجميع الألبان، لتواكب المعايير الدولية وما يلزم ذلك من تحسين وراثي، والاهتمام بالرعاية البيطرية والعمليات الرعائية للحيوان، وما ينتج عنها من توفير ألبان جيدة سواء كانت للاستهلاك الطازج أو للتصنيع أو للتصدير.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنّ الندوات الإرشادية تناولت أيضا شرح المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد، بقروض ميسرة، وما ينتج عنه من زيادة اللحوم الجيدة المطروحة في الأسواق، والعمل على التوازن في أسعار الرؤوس الحية واللحوم المذبوحة، وأهمية التحسين الوراثي وتربية ماشية اللبن محسنة وراثيا، ومتخصصة في إنتاج الألبان أو ثنائية الغرض، تناسب صغار المربين من حيث احتياجاتها الغذائية والرعائية.

ولفت إلى أنّه جرى التأكيد على موافقة البنك المركزي على استثناء صغار المربين في مجالات (مراكز تجميع الألبان - تسمين العجول - تربية الدواجن - تربية إناث الماشية)، من الشرط القانوني للتمويل 5%، وتوضيح الفرص التمويلية المتاحة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

وأكد سليمان أنّ الحملات التوعوية والإرشادية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تواصل مسيرتها لتغطي محافظات الجمهورية كافة، لتوضيح المشروعات القومية التي تقدمها الدولة ووزارة الزراعة لمساعدة صغار المربين ودعم المزارع النظامية، مع توضيح الفرص التمويلية المتاحة، وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إلكترونيا من خلال أرقام واتس آب (01558626681 - 01558626682).