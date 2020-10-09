عمرو أديب: العالم دخل الموجة الثانية من فيروس كورونا.. ويعيش حالة رعب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العالم بدأ الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشددًا على أنها موجة شرسة عنيفة، حيث أعلنت فرنسا تسجيل 20 ألف إصابة اليوم.

وأضاف أديب خلال حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "العالم يعيش حالة من الرعب، وسجل 330 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأغلقت مدريد أبوابها، وتتزايد الإصابات في تونس، وطبقت الأردن حظر التجوال لمدة يومين، وغيرت سلطنة عمان أماكن الحركة في الشوارع".

وتابع: "عدد الإصابات في الولايات المتحدة يتجاوز 50 ألف إصابة يوميًا، ويبدو أنه لا يوجد لقاح قبل نهاية هذا العام أو بداية العام القادم".

وواصل: "قلة عدد الوفيات في مصر مقارنة بدول العالم لا يجب أن يجعلنا نطمئن، ففي بريطانيا يتحدثون عن أن المستشفيات لن يوجد بها أماكن لاستقبال مرضى كورونا خلال 10 أيام، احذروا نحن نعود إلى الكابوس الكبير مرة أخرى وإلى بدايات هذه الأزمة".