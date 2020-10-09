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حسام حسني: نستطيع الانتصار على فيروس كورونا بوعي المصريين

كتب:

شريف سليمان
09:34 م | الجمعة 09 أكتوبر 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

قدم الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، بعض النصائح للمواطنين للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن أهم شيء هو التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين.

وأضاف "خطاب"، في لقاء مع برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الجمعة، أنه يجب على المواطنين الحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية حتى لو كان الشخص لم يحصل عليه من قبل.

من جانبه، قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر تستطيع الانتصار على وباء فيروس كورونا المستجد بوعي المصريين.

ووجه "حسني"، رسالة إلى المصريين، وقال: "لا تخافوا من مصل الإنفلونزا الموسمية، وثقوا أن قرارات الدولة هي قرارات مدروسة، هدفها الأول والأخير حماية حياة المصريين والحفاظ عليهم، وربنا يحفظ مصر".

أما الإعلامي أحمد فايق، فوجه رسالة للمواطنين، وقال: "كورونا ماخلصتش، واللي جاي صعب"، مطالبا الجميع بالالتزام بكل التعليمات والإجراءات الاحترازية.

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