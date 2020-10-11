"العامة لمواد البناء": الأسواق ما زالت تعاني من الركود وتراجع المبيعات

واصلت أسعار حديد التسليح والأسمنت استقرارها في الاسواق، خلال 10 أيام دون زيادة.

ويباع حديد التسليح حسب الخامة، بمتوسط أسعار تتراوح بين 10 آلاف و10100 جنيه للمستهلك، بينما الأسمنت دون زيادة لمدة 4 أشهر متتالية، ليباع الطن منه بأسعار تتراوح ما بين 700 لـ750 جنيها.

وساد التفائل قطاع مواد البناء، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسرعة وضع اشتراطات البناء الجديدة؛ لإعادة القطاع للعمل بكل قوته، ما يعتبر "قبلة حياة" للقطاع، الذي توقف تقريبا منذ 6 أشهر.

من جهته، قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجاري، إن الأسواق لازالت تعاني من الركود وتراجع المبيعات، مشيرا إلى أن ارجاء الحكومة نشر الاشتراطات الجديدة للمباني حتى الآن، السبب وراء ذلك.

ودعا "الزيني" إلى سرعة الانتهاء من الاشتراطات الخاصة للمباني؛ لتحريك مبيعات سوق مواد البناء بالأسواق، لافتا إلى أن عددا كبيرا من التجارلجأوا الى البيع بسعر التكلفة، للتخلص من المخزون ودوران رأس المال.

واضاف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجاري، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن سرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للمباني، يحمى الأسواق من الشائعات، ويعطى لقطاع مواد البناء قبلة الحياة.

وذكر "الزيني"، أنَّ قطاع العقارات في مصر، يرتبط به أكثر من 95 صناعة، يأتي على رأسها الأسمنت والحديد والصلب، وجميع صناعات مواد البناء والمحاجر وغيرها، سواء المرتبطة به بشكل مباشر أو غير ذلك.

جدير بالذكر أنَّ شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، فى تصريحات خاصة لـ "الوطن"، توقعت استقرار أسعار حديد التسليح لعدد كبير من الشركات، وكذلك الأسمنت بداية من شهر أكتوبر الجاري.