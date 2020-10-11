مدبولي: المشروعات التنموية تأخرت بسبب استنزاف موارد مصر في الحروب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ ظروف مصر اختلفت تماما منذ العام 1950 حتى وقتنا الحالي، كما اخحتلفت المعايير الداخلية والخارجية، وتغير دور الدولة الاجتماعي في المنظومات الخدمية بالدولة، ما ألقى أعباء هائلة على الدولة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مصر شهدت اعتبارا من العام 1956 بصورة مباشرة، سلسلة من الحروب استنزفت موارد الدولة بشكل كبير، وبينها حرب اليمن، 1967، الاستنزاف، وحرب أكتوبر التي نحتفل بذكراها.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ مصر كانت في حروب مستمرة على مدار 17 عاما، وبعد حرب 67 كان توجه الدولة فقط التركيز على إعادة بناء الجيش المصري والقوات المسلحة، لتحقيق النصر في أكتوبر 1973، ما يؤكد أنّ الدولة سحبت يدها من أي مشروعات تنموية كانت من الممكن أن تخدم الدولة من أجل إعادة بناء الجيش المصري في تلك المرحلة.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.