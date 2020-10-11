مدبولي: يحسب للدولة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بكل شجاعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه منذ عام 1950 وحتى 2014، شهدت تلك الفترة زيادة حادة في النمو السكاني في مصر، ولم تكن الدولة قادرة على متابعة هذا الأمر، والعمل على تنمية القطاعات المختلفة بهذا المعدل، ما سبب تراكمات اقتصادية واجتماعية، وعدم قدرة على التخطيط المستقبلي.

وأضاف "مدبولي"، خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، أن الدولة كانت تحاول ملاحقة المشاكل الموجودة والعمل على الحل فقط، ولم يكن هناك خطة للمستقبل القريب أو البعيد، فضلا عن حوادث الإرهاب، سواء حادثة الأقصر أو الطائرة الروسية، وتراجع معدلات النمو في تلك الفترة نتيجة كل تلك العوامل، ما أدى إلى لجوء مصر للاقتراض من فترة بعد السبعينات لسد عجز الموازنة لأول مرة، بعدما كنا نحقق فائضا فيها.

وتابع أنه على المستوى السياسي كان هناك عددا من العوامل الآخرى التي أثرت على اقتصاد الدولة، مثل عدم الاستقرار السياسي منذ 2011 حتى 2014، والذي أدى إلى خروج رؤوس أموال كثيرة من مصر، وتراجع الاحتياطي المصري حتى أصبح 13 مليار دولار عام 2016، وهو ما دعا الدولة المصرية للأخذ ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يعد برنامجا فارقا وسيحسب للدولة أنها أخذته بمنتهى الشجاعة، حيث مكن الدولة من استعادة نشاط الاقتصاد بصورة جزئية.

‎ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

وتأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.‎