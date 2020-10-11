مدبولي: بنبص للمواطنين على إنهم إضافة إيجابية.. لكن أي مواطن؟

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ عدد سكان مصر في 1900 وصل إلى 9 ملايين نسمة، وفي العام 1950 ارتفع لـ19 مليون نسمة بارتفاع 10 ملايين فقط على مدار 50 عاما، وفي العام 2000 وصل لـ65 مليون نسمة، والأخطر أنّه من عام 2000 حتى 2020 أي في 20 عاما ارتفع عدد السكان لـ35 مليون نسمة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه يجب التوقف عند تلك الأرقام بصورة كبيرة، لمعرفة حجم التحدي الذي تواجهه الدولة بشأن هذه القضية.

وتابع: "في دعاوى ومقولات بتتقال، إحنا ليه بنبص على الزيادة السكانية إنها مشكلة، ده في دول بتعتبرها رصيد إيجابي، بالتأكيد، وإحنا بننظر لكل مواطنينا على أنهم إضافة إيجابية، لكن أي مواطن اللي احنا عاوزينه؟، هو المواطن اللي إحنا قادرين نديه الخدمة ونعيشه في مستوى من جودة الحياة، عشان المواطن ده ينمو ويطلع سليم متعاف صحيا وبدنيا لخدمة البلد".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنّ مصر لها خصوصية شديدة جدا، وهي أنّ النمو السكاني يقع على مساحة محدودة جدا من الأرض.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.