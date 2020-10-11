مدبولي: نجحنا في توصيل موارد مصر لأكثر من تريليون و300 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ المساحة التي كان يعيش عليها المصريين في العام 1950، بلغت 3.5 أو 4% من مساحة مصر، وفي العام 2020 تضاعف عدد السكان 400%، وما زال السكان يعيشون على نفس المساحة، متابعا: "المفروض السكان دلوقتي يعيشوا على 18% من مساحة مصر، وبفضل المشروعات التنموية والمجهود الرهيب، بقوا يعيشوا على 7% من مساحة مصر".

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مصر نجحت في رفع نسبة الرقعة المعمورة بالسكان إلى 7% فقط من مساحة مصر، موضحا أنّ هناك محددات طبيعية مثل الموارد المائية والموارد الأخرى، تساعد في عملية التوسع الأفقي في أي دولة.

واستعرض رئيس الوزراء، موارد مصر خلال السنوات الماضية، قائلا إنّ موارد مصر في العام 1900 كانت 10 ملايين جنيه، والاستخدامات 10 ملايين جنيه، وفي العام 1950 كانت 180 مليون جنيه، والاستخدامات 200 مليون جنيه، وعام 2000 الموارد 97 مليار، والإنفاق 112 مليار، 2020 موارد مصر بعد المجهود الهائل في الـ4 سنوات الماضية لمضاعفة الموارد وإعادة حوكمة العديد من الموارد ورفعها حتى أكثر من تريليون و300 مليار جنيه، ولكن احتياجات مصر كانت تقترب من تريليون و750 مليار بخلاف المنح والقروض.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.