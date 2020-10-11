رئيس المخابرات العامة يؤكد على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية

أكد اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، خلال افتتاح جلسة المسار الدستورى على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية.

وانطلق، منذ قليل، اجتماع ليبي تستضيفه القاهرة بين ممثلين لمجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في إطار الجهود التي ترعاها الدول الإقليمية لدعم مسار الحل السياسي في ليبيا وعلى رأسها مصر.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المسار الدستوري للفترة المقبلة في ليبيا، وهو الاجتماع الذي يأتي كذلك بعد جلسات جرت في المغرب.

يذكر أن الجلسة الجديدة ضمن الجولة الثانية من الحوار الليبي انطلقت في مدينة بوزنيقة المغربية، من أجل وضع حد للتوتر الميداني والسياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي، إدريس عمران، أن محضر التوافقات الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية في الاجتماعات الأخيرة بمدينة بوزنيقة المغربية، سيعرض على مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأضاف أن "الجولة الثانية من الحوار الليبي توصلت إلى تفاهمات، بشأن معايير اختيار المناصب السيادية".

وأكد ممثل مجلس النواب الليبي، مواصلة اللقاءات التشاورية في المغرب.