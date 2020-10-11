مدبولي: محتاجين عشرات الآلاف من الفصول لتقليل كثافات المدارس

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ عدد مدارس مصر في عام 1953 كان 5500 مدرسة، واليوم أصبح هناك 56 ألف مدرسة، لكن ما زال هناك تحديات أمام الدولة المصرية من أجل بناء المدارس نتيجة ارتفاع كثافة السكان، وكثافة الطلاب بالفصول.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نتيجة للزيادات الكبيرة بقى عندنا تحدي كبير في ارتفاع كثافات الفصول، وإحنا محتاجين عشرات الآلاف من الفصول الجديدة عشان انزل بمتوسط الكثافة للوضع الحالي فقط من غير ما أنظر على الكثافة السكانية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنّ الدولة المصرية بذلت استثمارات هائلة في بناء المدرس وتعيين معلمين، مضيفا: "مع ذلك قدامنا طريق وتحدي كبير عشان ننزل بالكثافات ونؤدي جودة التعليم اللي كانت موجودة قبل كده".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.