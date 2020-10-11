مدبولي: خصصنا 585 مليار جنيه لـ"فئة النشء" في الموازنة الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تنفق 13 ألفا و100 جنيه سنويا لكل مواطن حتى يصل عمره 20 عاما "فئة النشأ"، لافتا إلى أنّ هذه الفئة يبلغ عددهم من تعداد مصر 44.7 مليون نسمة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أنّ الدولة تنفق هذه الأموال على هيئة خدمات سواء تعليمية أو صحية أو تحسين جودة حياة ومرافق ورعاية شبابية وثقافية، لافتا إلى أنّ الدولة خصصت في الموازنة الجديدة لفئة النشء 585 مليار جنيه، موزعة على كل الخدمات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّ مصر حققت نموا في الفترة من 2018-2019 بنسبة 5.6%، لكن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي ما يعادل 3 آلاف جنيه، بينما يصل في كورويا الجنوبية لـ29 ألف جنيه، أي 10 أمثال نصيب الفرد في مصر، رغم أنّ معدل النمو في كوريا 2%.

وأوضح أنّ الدولة تحاول تغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والميزان التجاري أصبح منذ فترة طويلة بالسالب، لكن الخطورة أنّ العجز 9.3 مليار دولار ويصل حاليا لـ36.5 مليار جنيه.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.