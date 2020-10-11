مدبولي: عدد الجامعات زاد من 6 لـ288 منذ 1950 حتى الآن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في عام 1950 كانت هناك 6 جامعات ومعاهد في مصر فقط، بينما وصل الرقم في عام 2020 إلى 288 جامعة ومعهد عالي وتكنولوجي يؤدي خدمات للطلاب، موضحا أنه بالمقارنة نجد أن أعداد السكان والكثافة كانت كبيرة في نفس الوقت.

وأضاف "مدبولي"، خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، أن حجم الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية في عام 1950 كان 40 ألف طالب، بينما في 2020 وصل الرقم لـ 3.1 مليون طالب.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه في الفترة ما بين 1950 وحتى 2014 أصبحت الكثافات المرورية في الشوارع كثيفة للغاية، كما أن الدولة في هذا التوقيت لم تستطع أن تلاحق الظروف العادية والتنمية المخططة، فأوجدت مشكلة كبرى.

وتابع: "الناس حلت مشاكلها بنفسها، لكن حلتها بطريقة غير منظمة وغير مخططة، وأدى ذلك لظهور المناطق العشوائية وغير المنظمة".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.