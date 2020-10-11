شيلي حاجتك يا أمي.. رفق ضابط ببائعة في حملة إزالة سوق عشوائي بالدقهلية

"شيلي حاجتك يا أمي، ولا أشيلها أنا بمعرفتي".. كلمات تحذير من مدير إدارة شرطة المرافق بالدقهلية، حملت كثيرا من الرفق بحال بائعة خضروات وفواكه، تقف ببضاعتها خارج سوق سندوب العمومي، وتتسبب في إشغال الطريق، وأضاف محذرا: "مش هسيبك تقفي هنا تاني، كلي عيش جوه السوق".

ودار بين البائعة والعميد وائل الشربيني، مدير إدارة شرطة المرافق بالدقهلية، حوارا انتهى بينهما بقوله: "يالا يا أمي شيلي حاجتك"، فردت عليه: "حاضر ربنا يبارك فيك".

وخرجت الحملة المكبرة، بإشراف اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، وقيادة العميد وائل الشربيني، اليوم؛ لرفع تعديات الباعة الجائلين، الذين يفترشون الطريق والأسواق العشوائية المتمركزة أسفل كوبري سندوب الجديد، وبمحيط مزلقان السكة الحديد بالمنطقة ذتها، والتي تعوق حركة المارة، وكونها بيئة صالحة لانتشار الفيروسات، ومصدر للعدوى؛ لوجود تجمعات كبيرة من المواطنين، ولفك الاختناق المروري المتواجد الناتج عن العشوائية المتواجدة بالمكان.

وشارك في الحملة الرائد فاروق حماد، وكيل إدارة شرطة مرافق الدقهلية، والرائد محمود يعقوب، رئيس مباحث المرافق، والنقيب أبو المعاطي غنام، والقوة المرافقة لهم، بالتنسيق مع رئاسة حي غرب المنصورة، وحضور عبدالهادي محمد عبده، نائب رئيس الحي، وإبراهيم السعيد مدير المتابعة الميدانية، ومسئولي الاشغالات بحي غرب المنصورة.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 54 محضرًا، ومصادرة 3758 مضبوطة، وإبعاد الباعة الجائلين عن الأماكن المخالفة، وفتح عددا من الشوارع الرئيسية، وإزالة التعديات عن حرم الطريق.

وأزيلت كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات بالشوارع العامة، بمنطقة سندوب التابعة لحي غرب المنصورة، وتحرر 54 محضرا، وصودرت 3758 مضبوطات متنوعة، وتم التحفظ على كافة المضبوطات بمخازن الحي.

من جانبه، قال محمد عبدالباقي، رئيس حي غرب المنصورة، إننا لن نسمح بأي تراخ أو استثناءات، في رفع كافة أشكال التعديات الكائنة بالحي، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسؤولية.

ووجه رئيس حي غرب المنصورة، إدارة الإشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة؛ لرصد أي محاولة للمخالفات، وإزالتها على الفور، في إطار الحفاظ على النسق الحضاري، ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يشعر المواطن بالفرق.