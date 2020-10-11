ضبط 29 قطعة سلاح في حملة أمنية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من ضبط 29 قطعة سلاح، في حملة أمنية استهدفت حائزي الأسلحة الغير مرخصة.

وتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة أمنية، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي، ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وأسفرت الجهود عن ضبط 29 قطعة سلاح، تضمن: "بندقية إسرائيلي، و3 بنادق آلية، و9 بنادق خرطوش، و14 فرد روسي، و2 فرد خرطوش".

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز طما، من ضبط كلا من "راضي.ا.ع"، 22 عاما، طالب، وبحوزته 18 قطعة لمادة الحشيش المخدر، تزن حوالى 18 جراما، ومبلغ مالي 1200جنيه وهاتف محمول، و"علي.ا.ع"، 20 عاما، عاطل، يقيم بمركز طما، وبحوزته 7 قطع للمادة ذاتها، وبمواجهة المتهمان ما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز أخميم، من ضبط كلا من "محمد.ج.م"، 41 عاما، سائق، وبحوزته 250 قرص تامول المخدر، و30 قرص ترامادول المخدر، و"إسلام.م.ع"، 27 عاما، نقاش، ومقيم بالمركز، وبحوزته 57 قرصا تامول المخدر، و4 أقراص ترامادول، وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما ضبطت 18 قطعة لمادة الحشيش المخدر، تزن حوالى 20 جرام، حيازة "عبد الهادى.ا.ع"، 28 عاما، عاطل ومقيم بقسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وفي مجال ضبط الأسلحة البيضاء، ضبطت 9 قطع سلاح أبيض، وفي تنفيذ الأحكام، نفذ 1391 حكما، وفي مخالفات المرافق، ضبطا 73 مخالفة متنوعة.

وحررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيقات مع المتهمين.