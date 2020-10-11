السيسي: فيه ناس عايزين يخلوا الرأي العام أداة التدمير في الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه سيتناول الأزمات التي مرّت على مصر منذ العام 1948 حتى الآن ولكن بشكل مختلف، فمنذ 65 عامًا كانت القضية الموجودة في مصر هي الوعي، وضرورة الحفاظ على الدولة المصرية.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، أنّه كانت هناك حروب ومواجهات تتم قبل ذلك لإسقاط الدولة وهزيمتها، وكانت هناك حروب مباشرة بشكل أو بآخر، لكن الآن توجد أجيال جديدة من الحروب تتعامل مع قضايانا وتعيد تصديرها للرأي العام في مصر.

وتابع: "فيه ناس عاوزين يخلوا الرأي العام أداة التدمير في الدولة، كتير من رجال السياسة والمثقفين في أعقاب 2011 قعدت معاهم واتكلمت معاهم على تحديات مصر، القضية مش قضية تغيير قد ما هي قضية فهم حقيقي".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.