"الصحة العالمية" تكشف عن أعراض جديدة لفيروس كورونا في الموجة الثانية

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن أعراض فيروس كورونا المستجد تختلف من فترة إلى أخرى، وخلال الموجة الثانية سيكون هناك اختلافات بسيطة بدأت تظهر على مصابي الفيروس في الدول التي دخلت في الموجة الثانية.

وتابع "عصمت" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأعراض المتداولة والشائعة هي ارتفاع في درجة الحرارة والصداع والتعب والإرهاق وبعض المشاكل في الجهاز التنفسي، مؤخرا بدأت تظهر مشاكل في الجهاز العصبي تتمثل في تعب في العضلات وصعوبة في الحركة، وأيضا مشاكل في الجهاز الهضمي تتمثل في الإسهال والشعور بـ"الغثيان".

"عصمت" لـ"الوطن": الشباب الأكثر إصابة بالفيروس.. وصلت نسبة الإصابة بالفيروس بين الشباب في أوروبا 70%

وفيما يتعلق بأكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا، نوه مستشار منظمة الصحة العالمية عن الفرق بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، فأشار إلى أن أكثر الفئات عرضة للإصابة هم الشباب نظرا لأنهم أكثر الفئات في الخروج والحركة والاحتكاك بفئات مختلفة فنسبة الإصابة بين الشباب على سبيل المثال في أوروبا تصل إلى 70% وقامت دولة كبلجيكا بغلق الكافتيرات والنوادي الليلية وغيرها لرؤيتها بأنها أكثر الأماكن التي تنتشر فيها العدوى، ولكن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات هم كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.

وعقب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أنباء ظهور موجة ثانية من الفيروس في دول العالم.

وقال "حسني"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "مفيش دولة ثبت أن لديها موجة ثانية أو ثالثة من الإصابة بكورونا، لكن ما يحدث حول العالم حاليا هو وجود زيادة في عدد حالات الموجة الأولى من الإصابة بالفيروس في عدد من البلدان".

وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس، على أنه لم تظهر حتى الآن أي أعراض جديدة للإصابة بالفيروس، ولكن تظل نفس الأعراض الـ17 المعروفة له هي ما تظهر، موضحا أن الأعراض ربما تزيد أو تنقص في الفترة المقبلة، أو تظل كما هي، وأنه لا توجد أي دولة حول العالم تتحدث عن ظهور أعراض جديدة لديها، ولكن زيادة في الأعداد فقط.

وأشار الدكتور حسام حسني، إلى أن زيادة أعداد الإصابات بكورونا حول العالم يجعلنا "حذرين من اللي جاي"، مضيفاً: "الرسالة واضحة يا جماعة.. ناخد حذرنا.. اللي جاي مع دخول الشتاء مالوش توقعات".