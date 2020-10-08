"الصحة العالمية": تسجيل أعلى حصيلة يومية بكورونا في العالم

سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 307000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية يشهدها العالم منذ اندلاع الجائحة.

وأفادت المنظمة، أن مصدر الزيادة الكبيرة هو الهند والولايات المتحدة والبرازيل؛ إذ سجلت الأولى 94372 حالة جديدة، تلتها أمريكا بـ45523، والثالثة بـ43718، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأبلغت كل من الهند والولايات المتحدة، عن أكثر من 1000 حالة وفاة، بينما البرازيل عن 874 حالة.

ولا تزال الإصابات ترتفع في 58 دولة حول العالم، تتصدرها الهند، بينما تتجه أعداد الحالات في الولايات المتحدة والبرازيل نحو الانخفاض.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم، عن تدهور الوضع الصحي في البلاد، مشيرا إلى إدراج أربع مدن ضمن المناطق "الأشد خطورة"، بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، في نبأ عاجل.

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم، عن تسجيل 18129 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد تسجيلها أمس الأربعاء 18746 إصابة.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 671938، والوفيات إلى 32445 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية الرومانية، اليوم، تسجيل 3 آلاف و130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ بداية تفشي الوباء.

وأفادت صحيفة "رومانيا جورنال"، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 145 ألفا و700 شخصا، تعافى منهم حتى الآن 113 ألفا و112 شخصا، في حين بلغ إجمالي الوفيات جراء الوباء 5 آلاف و247 حالة، عقب تسجيل 44 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت الصحيفة، إلى أنه بعيدًا عن الـ3130 حالة التي تم تسجيلهم اليوم، فإن 584 شخصًا من مُصابي كورونا، الذين انتهت فترة علاجهم؛ جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية مرة أخرى.