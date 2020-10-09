"الصحة العالمية": لقاحات كورونا لن تكون كافية ولابد من توزيع عادل

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، إن توفير وإتاحة الوصول العادل للقاحات كورونا سيكون هو السبيل لكي تتمكن الدول من توفيرها لمن هم أكثر حاجة إليها، خاصة أن كمية الجرعات من اللقاح التي ستتاح في المراحل الأولى لن تكفي الجميع في كل دولة.

وأضاف أدهانوم، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن على كل دولة أن تعد خططها ليكون اللقاح أولاً للمسنين والعاملين الصحيين، ومن لديهم ظروف صحية خاصة.

وأشار إلى أن الصين وجمهورية كوريا قد أبلغتا المنظمة بانضمامهما إلى مبادرة (كوفاكس) وهي المبادرة التي أطلقتها المنظمة؛ لتيسير النفاذ العادل إلى أدوات وعلاجات ولقاحات فيروس كورونا.

ولفت إلى أن عدد البلدان التي انضمت إلى (كوفاكس) حتى الآن بلغ 171 دولة، مضيفا أن المنظمة مازالت تناقش انضمام بقية البلدان.

وأفاد تادروس بأن فريقا من الخبراء والمستشارين المستقلين يتابع اللقاحات وتطويرها، وأنه وضع خارطة طريق للمجموعة الأولى من اللقاحات.

من جهته، قال الدكتور مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة، إن زيادة الحالات الحالية والعودة فى بعض البلدان إلى وضع انتشار فيروس كورونا الأول لا يعني أن يكون الحجر الصحي عقابا للمجتمعات ويجري الانتقال من فتح كل الأنشطة إلى غلقها، مؤكدا أن المنظمة لا تريد ذلك لكنها ستتقبل إجراءات من هذا النوع من البلدان إن وجدت ذلك هو الطريق لمحاصرة انتشار الفيروس.

ولفت "رايان" إلى أن التجربة التي مرت في الأشهر الماضية منذ بدء انتشار الفيروس تؤكد أن الإجراءات والإرشادات التي حثت عليها المنظمة تلعب دورا كبيرا في عملية السيطرة على انتشار الفيروس، وهي استمرار الحرص والتباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة وغير ذلك مما باتت تعرفه الحكومات والشعوب في كل العالم.