"السيسي": لا بابيع وهم ولا باضحك على الناس.. محدش يقدر يهزمكم من برا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ عجز الموازنة خلال السنوات الماضية وتراكمها على الدولة لمدة 10 و15 سنة، يترتب عليه تحديات خطيرة في المجالات المختلفة، مثل مجال التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية، وفي كل المجالات المختلفة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، أنّ عجز الموازنة يترتب عليه تحديات، وتصبح الدولة غير قادرة على تلبية مطالبها، ومن ثم تخرج أقاويل أنّ ذلك نتيجة فساد إدارة الدولة، متابعا: "يقول لك قوم يلا هد الدولة، لا مش كده، إحنا عندنا تحديات كتيرة، ونقدر نتغلب عليها".

وتابع: "في البداية خالص لما جيت اتكلم معاكم قلت لكم أوهام، ولا قلت لكم فيه تحديات كبيرة جدا وهتتعبوا معايا؟، لأني لا بابيع وهم ولا باضحك على الناس، بقول الواقع وإزاي أجابهه، ونقدر نواجهه طبعا، وهننجح أكيد، إحنا نبني ونعمر مش بنحارب ونخرب، إحنا بنبني وعاوزين نصلح للناس، وربنا هيساعدنا، مهم إحنا كناس وشعب ورأي عام منتبه للحرب اللي بيتم إدارتها ضدك، ومحدش هيقدر يهزمكم بحرب من برا".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.