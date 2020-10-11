السيسي: ماحدش يقدر يمس الدولة طول ما إحنا واقفين ثابتين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه لا أحد يستطيع المساس بالدولة المصرية، طالما هناك استقرار داخل الدولة، مضيفا: "اللي كان عاوز يوصل للحكم وصل، والدولة مستقرة ولا والدولة واقعة؟ وهي واقعة".

وتابع السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: "لو حد عاوز يعمل أي حاجة في الدولة دي، سواء تحديات داخلية أو خارجية، طول ما إحنا واقفين وثابتين كشعب بغض النظر عن قوة الجيش، حد يقدر؟ لا طبعًا".

وتابع: "في 1967 كانت هزيمة قاسية جدا، الشعب صمد من أجل قضيته ونجح بالدم، والاقتصاد تأذى كثيرا لكن نجح بصموده، النهارده اللي بيتم العبث بيه هو صمود الشعب".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.