المركز القومي لثقافة الطفل يستعد لأعياد الطفولة والمولد النبوي

يستعد المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، لطرح أكبر خطة للنشر، حيث يستكمل المركز خطة 2020/ 2021 للنشر، ويعمل المركز على طبع نحو 30 كتابا جديدا، في البحوث وأدب الطفل، وذلك لطرحها للقارئ المستهدف.

وأضاف "ناصف" في تصريح لـ "الوطن"، الكتب حاليا دخلت فى مرحلة إعداد الرسومات الخاصة بها، وستكون هذه الخطة أكبر خطط للنشر فى المركز، كما نجري بروفات على مسرحية "كشفناه" من إخراج أحمد إسماعيل عبدالباقي، ومن المقرر عرضها للأطفال بالحديقة الثقافية قريبا.

وتابع رئيس المركز: كما شاركنا في معرض الإسكندرية للكتاب بنحو 30 عنوان، ولم نتوقف عن تقديم الخدمات للطفل، كما نقوم بتجهيز مجموعة من الفعاليات الدورية للمشاركة فى الاحتفالات بالمناسبات المختلفة، منها احتفال المولد النبوي، وعيد الطفولة، ونحن بصدد الإعلان عن مسابقة في عيد الطفولة، ونجهز أغنية وطنية بعنوان "انتباه" يقول مطلعها:

مصر قادرة.. واقفة صامدة

تستعيد روح الحياة

موضحا: الأغنية من كلماتي وتلحين وائل عوض، وغناء كورال سلام، والأغنية إهداء مني للمركز، ويجرى حاليا تجهيز "الأنيمشين" الخاص بالأغنية، ومن المقرر طرحها في المشاركة بالعيد القومي لمحافظة السويس، في 24 أكتوبر الجاري.

وانطلقت أول قافلة "عيالنا" إلى بورسعيد، بعد توقف نحو 8 شهور بسبب كورونا، حيث توجه المركز القومي لثقافة الطفل إلى محافظة بورسعيد، لاستئناف برنامج القوافل الثقافية في محافظات مصر والتي تقام تحت شعار "عيالنا"، بالتعاون مع محافظة بورسعيد، وبمشاركة وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة مشكاة نور، وذلك في إطار مبادرة محافظ بورسعيد التي تقام تحت عنوان "شطارة" بقيادة المخرج الفنان محمد الدسوقي.

وتضمنت القافلة العديد من ورش الفنون التشكيلية مع أبناء المحافظة، كورشة الرسم على القماش للفنانة أمال جمال الدين، وورشة تشكيل بالفوم وتدوير مخلفات مع الأطفال ذوي الإعاقة للفنانة منال منيب، وورشة أورجامي للفنان مايكل ميشيل، وورشة فخار للفنان فؤاد سيد، بالإضافة إلى عروض فنية كعرض الساحر للفنان نبيل بركات، وعرض العرائس للفنانة رحمة محجوب، وعرض البلياتشو للفنان حسن يحيى.

وانطلقت قوافل "عيالنا" الثقافية التي يقيمها المركز القومي لثقافة الطفل العام الماضي وتوجهت لمحافظات أسيوط والسويس والوادي الجديد والدقهلية ودمياط، وتعد القافلة هي الرابعة لمحافظة بورسعيد.