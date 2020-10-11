إصابة هيثم نبيل بفيروس كورونا ويحذر المختلطين به: "خدوا بالكم"

أعلن الفنان هيثم نبيل إصابته بفيروس كورونا، ونشر على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" قائلاً، "قدر الله وماشاء فعل.. أصيبت بكورونا".

وحذر "نبيل" المخالطين به قائلا:" دعواتكوا بأنها متكونش جت لحد عن طريقي .. ياريت لو حد اختلط بيا اخر كام يوم ياخد باله".

ومن ناحية أخري أعلن هيثم نبيل فى يوليو الماضى استعداده لطرح ألبوم جديد بعد غياب سنوات عن تقديم أغانى بصوته .

والذي يحمل اسم "زى زمان"، ويعتبر عودة له بعد فترة غياب دامت نحو 4 سنوات، منذ طرح آخر ألبوماته "مرحلة جديدة".

ونشر "نبيل"، عبر حسابه على "فيس بوك"، صورة من ألبوميه السابقين "كملنا بعض 2010 – مرحلة جديدة 2016"، مضيفا: "وقريبا ألبوم زى زمان".

كما تعاقد الفنان هيثم نبيل، للمرة الثانية مع شركة "سينرجي" على كتابة وتلحين أغاني مسلسل"لؤلؤ".

مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نيرمين الفقي، إخراج محمد عبدالسلام، إنتاج شركة "سينرجي".

ويعد العمل أولى بطولات مي عمر المطلقة، وتأخر البدء في التصوير بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى توقف عدد من الأعمال الفنية بناء على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والحفاظ على الفنانين.

كان "هيثم"، قدم أكثر من 8 أغنيات خلال شهر رمضان الماضي، فى مسلسل "البرنس"، الذى قام ببطولته الفنان محمد رمضان، وقام بغناء تلك الأغنيات الفنان أحمد سعد، والتى حظيت بنجاح كبير للغاية منها "العشم" التى كانت تتر مقدمة المسلسل وأغنية "يابا" التى قدمتها الطفلة التي جسدت دور ابنة "رمضان".