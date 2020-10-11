هل يلاحق الأمن اليوتيوبر على غزلان بسبب فيديو السيارة؟.. مصادر تجيب

نفت مصادر مطلعة، ما تردد عن ملاحقة أمنية لليوتيوبر على غزلان، بعد ظهوره فى فيديو أثناء قيادة سيارته على أحد الطرق السريعة، بسرعة تقترب من 250 كيلو في الساعة، مشددة على أن هناك إجراءات قانونية يتم الالتزام بها.

وظهر على غزلان، خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، برفقة زميله محاولاً إخافته أثناء قيادته السيارة، ما اضطره إلى الاتصال بوالده للضغط عليه من أجل السير على سرعة أقل.

وكان اليوتيوبر الشهير يصور الفيديو خلال القيادة بتلك السرعة ويبتسم، في حين يشير عداد السرعة إلى أكثر من 250 كيلومترًا في الساعة، وهو ما انتقده مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لكسره القانون من أجل الشهرة وتعريض حياته والآخرين للخطر.

وأوضح مصدر أمني في تصريحات لـ"الوطن"، أن قانون المرور الجديد ينص على أنه في حالة تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50كم في الساعة تصل الغرامة إلى 8 آلاف جنيه، وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها وتخصم 5 نقاط من السائق.

يتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة، والذي يقسم العقوبات وفقًا لنوع الشريحة التي تقع فيها المخالفة، ويقسم القانون الشرائح إلى 5 شرائح.

وتبدأ غرامتها من 100 جنيه في المخالفات المتعلقة بعدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة إسعافات أولية، وأجهزة الإطفاء المقررة، والتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، وعدم حمل رخصة القيادة.

وأوضح المصدر أن عقوبات الشريحة الثانية تبدأ من 200-400 جنيه وتتعلق بتجاوز السرعة المقررة بما لا يزيد على 10كم في الساعة، وعدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الموبايل خلال القيادة، وفي الشريحة الأولى والثانية يمكن التصالح من خلال دفع نصف قيمة الغرامة في خلال أسبوع على أقصى تقدير من توقيع الغرامة.