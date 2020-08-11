غزلان يرد على منتقديه بسبب "صورة قبر": لا تخص مصطفى حفناوي

رد "اليوتيوبر" علي غزلان على الهجوم الذي شنه البعض عليه لنشره صورة لقبر ودعاء لليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي.

وكتب غزلان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حسبي الله ونعم الوكيل صفحة منزلة صورة لقبر فاضي، خدت الصورة ونزلتها وكتبت عليها دعاء الناس داخله تقول إني بشير قبر مصطفى وإن مصطفى جوة وحرمة الميت".

وأضاف: "دي صورة لقبر فاضي أقسم بالله ومش أنا اللي مصورها حرام عليكوا، أنا مش ناقص، حرام تتاجروا بيا عشان تلموا لايكات وتشتموا ! حرام عليكوا وربنا .احنا مش ناقصين ! احنا تعبانين".

وتابع: "حرام عليكم أنا طول الجنازة ممسكتش موبيلي أصلا ولا طلعته من جيبي وعزة جلال الله.. الناس كانوا معايا تقدروا تسألوهم قسماً باله مصورتش ومنزلتش حاجة، الناس بدل ما تدعي لمصطفى داخلين يشتموا ويختلقوا مواضيع كذب وافتراء وانتوا متشيروش حاجة لأي حد قبل ما تتأكدوا منها أرجوكم.. في ناس قذرة ربنا ينتقم منهم بيصطادوا في المية العكرة، حسبي الله ونعم الوكيل، اتقوا الله".

ونشر صورة أخرى لقبر مصطفى حفناوي وعلق: "دي اصلا صورة قبر حفناوي .. صورة مختلفة تماماً عن الصورة اللي نزلت !!شايفين الكذب والافتراء وصل لفين !!واه بالمناسبة الصورة دي مش انا اللي مصورها برضه ، واخدها من ستوري حد كان موجود".