حكم إجبار الزوجة على الإنفاق من راتبها في البيت.. شيخ الأزهر يجيب

حدد الشرع بشكل كامل شكل الحياة الزوجية والمسئوليات المختلفة سواء للرجل أو للمرأة، وكذلك أوجه التعاون والمساعدة بين الرجل والمرأة، وأقر الشرع للمرأة ذمة مالية منفصلة ومنحها حقوق واسعة لم تكن لها من قبل، ومن تلك الحقوق سيطرتها التامة والمطلقة على أموالها وممتلكاتها، وعدم جعل الزواج سببا لتدخل الزوج في تصرفاتها المالية في ممتلكاتها.

وقد تلقت دار الإفتاء سؤالا جاء فيه، هل من حق الزوج أن يرغم زوجته على النفقة في البيت من راتبها مقابل أن يحسن معاملتها، على الرغم من أن دخل الزوج يكفي ويزيد عن الحاجة؟

وأجاب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الحالي، ومفتي الجمهورية الأسبق، أنه من المقرر شرعًا أن للمرأة المسلمة شخصيتها وذمتها المالية المستقلة عن ذمة زوجها وشخصيته، فلا شأن للزوجة بما يكسبه زوجها، وكذا لا شأن للزوج بثروة زوجته ودخلها، فهما في شؤون الملكية والثروة والدخل منفصلان تمامًا، وبالتالي للزوجة الأهلية الشرعية في التملك والتعاقد والتمتع بكامل الأهلية في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود مستقلة عن زوجها في ذلك؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [النساء: 32].وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: لا يجوز للزوج أن يُرغم زوجته، ولا أن يسيء معاملتها من أجل أن تنفق من راتبها أو دخلها الخاص بها على منزل الزوجية؛ لأن للزوجة ذمتها المالية المستقلة بها، ولأن النفقة واجبة على الزوج بمقتضى عقد الزواج الصحيح، وعلى الزوجين أن يتقيا الله ويحافظا على كيان أسرتهما، وأن يتعاونا على إقامة حياة كريمة بينهما تسودها المودة والرحمة.