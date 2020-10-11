سعد الحريري يزور ​موقع انفجار بيروت الجديد

زار رئيس الحكومة السابق، ​سعد الحريري، اليوم الأحد،​ موقع انفجار خزان البنزين الذي وقع أول أمس في منطقة ال​طريق الجديدة الواقعة بضواحي بيروت، والذي أسفر عن 3 قتلى والعديد من الجرحى في صفوف المواطنين، وتفقد الأضرار الجسيمة التي خلفها بالمنازل والممتلكات.

ونشرت منسقية بيروت في تيار المستقبل، على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا لجولة الحريري في منطقة طريق الجديدة ببيروت، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وكانت جمعية بيروت للتنمية، وبناء على توجيهات الحريري، باشرت بإعادة ترميم المباني التي تضررت جراء الانفجار، كما ستجري الجمعية مسحا على الأضرار وتقديم مساعدات فورية ومباشرة للأهالي المتضررين بالانفجار.

دعا محافظ بيروت القاضي مروان عبود، أهالي العاصمة اللبنانية إلى عدم تخزين المحروقات بطرق غير آمنة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، مشيرا إلى أن الدمار الذي خلفه انفجار خزان وقود بإحدى بنايات العاصمة سببه الإهمال.

واندلع حريق ضخم في منطقة الطريق الجديدة في العاصمة اللبنانية بيروت، الجمعة، بعد انفجار خزان للمازوت في المنطقة.

وبدأ اللبنانيون منذ شهور عمليات تخزين كبيرة للمحروقات لاسيما البنزين ووقود الديزل (المازوت) اللازم لعمل المولدات الكهربائية التي يُعتمد عليها بصورة أساسية في لبنان لتعويض عجز كهرباء الدولة، في ظل النقص الحاد في المحروقات الذي يشهده لبنان منذ فترة، وارتفاع أسعار بيع الوقود عن الأسعار المحددة من قبل الدولة، ومع اقتراب دخول فصل الشتاء والذي يشهد استهلاكا متزايدا للوقود.

ولا يزال اللبنانيون يعيشون على وقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي وخلف خسائر بشرية ومادية هائلة.

وقتل في انفجار المرفأ 200 شخص على الأقل، فيما أصيب الآلاف ودمرت مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، وقدرت الخسائر المادية بمليارات الدولارات.

وأدى الانفجار إلى تعميق الأزمة السياسية في لبنان، حيث تقدمت حكومة حسان دياب باستقالتها، وفشل خلفه مصطفى أديب في إحداث توافق على تشكيل حكومة جديدة مما دفعه إلى الاعتذار مؤخرًا.