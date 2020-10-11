فنانون يدعمون هيثم نبيل بعد إصابته بكورونا: "مليون سلامة"

دعم عدد من الفنانين زميلهم هيثم نبيل، بعد إعلان الأخير إصابته بفيروس كورونا المستجد من خلال رسائل خاصة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة إيناس عز الدين، "مليون سلامة عليك يارب ماتشوف شر أبدا وتقوم بالسلامة ويخليك لبيتك وأسرتك يارب"، بينا قال الفنان مينا عطا، "سلامتك يا حبيبي ألف سلامة".

ووجه الفنان تامر القاضي، رسالة له بعد إصابته بفيروس كورونا، "ألف سلامة عليك وربنا يشفيك ويعافيك يارب".

وأعلن الفنان هيثم نبيل إصابته بفيروس كورونا، ونشر على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" قائلاً، "قدر الله وما شاء فعل .. أصيبت بكورونا".

وحذر "نبيل" المخالطين به، قائلا:" دعواتكوا بأنها متكونش جت لحد عن طريقي.. ياريت لو حد اختلط بيا آخر كام يوم ياخد باله ..".

ومن ناحية أخرى، أعلن هيثم نبيل في يوليو الماضي، استعداده لطرح ألبوم جديد بعد غياب سنوات عن تقديم أغاني بصوته، والذي يحمل اسم "زي زمان"، ويعتبر عودة له بعد فترة غياب دامت نحو 4 سنوات، منذ طرح آخر ألبوماته "مرحلة جديدة".

ونشر "نبيل"، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، صورة من ألبوميه السابقين "كملنا بعض 2010 – مرحلة جديدة 2016"، مضيفا: "وقريبا ألبوم زي زمان".

كما تعاقد الفنان هيثم نبيل، للمرة الثانية مع شركة "سينرجي" على كتابة وتلحين أغاني مسلسل "لؤلؤ".

مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نيرمين الفقي، إخراج محمد عبدالسلام، إنتاج شركة "سينرجي".

ويعد العمل أولى بطولات مي عمر المطلقة، وتأخر البدء في التصوير بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى توقف عددا من الأعمال الفنية بناء على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والحفاظ على الفنانين.