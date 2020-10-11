68 مدرسة جديدة تدخل الخدمة في الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنّ المحافظة استعدت للعام الدراسي الجديد، بدخول 68 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بإجمالي 1287 فصلا دراسيا، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

ولفت المحافظ إلى أنّ المدارس المقرر دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي، تتنوع بين مدارس جديدة ومدارس دخلت الخدمة جزئيا، وجرى استكمال الأعمال بها، ومدارس شهدت تنفيذ توسعات بها لاستيعاب الكثافات الطلابية، ومدارس تم عمل إحلال جزئي لها وتعلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، مشيرا إلى أنّ العام الحالي يشهد لأول مرة دخول 38 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات بقرى مراكز المحافظة، في إطار سعى الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعلمية بالقرى.

وقال المحافظ، إنّ المدارس ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مؤكدا حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدني، لتوفير أراض لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول، ومساهمة المجتمع المدني في بناء وتجهيز المدارس، مشددا على رئيس هيئة الأبنية التعليمية، بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح راشد أنّ المدارس الجديدة هي مدرسة براعم مصر الرسمية لغات، ومدرسة الجيل الجديد تعليم أساسي، ومدرسة رياض الصالحين ثانوي، والسلام الرسمية لغات، وذات النطاقين تعليم أساسي، وطارق بن زياد الرسمية لغات، وخديجة بنت خويلد تعليم أساسي، وأحمد شوقي ثانوي، و6 أكتوبر تجريبي متميز، ومدرسة القادة تعليم أساسي، والمصرية اليابانية بالحي الثالث، والصديق تعليم أساسي، والفيروز تعليم أساسي، والإمام محمد عبده الثانوية، والشيخ الشعراوي الثانوية بمدينة 6 أكتوبر، ومدرسة عز الدين الفقي إعدادي، والزهراء الابتدائية المشتركة، وترسا الابتدائية المشتركة، والنصر الابتدائية بمركز ومدينة أبوالنمرس.

وتضمنت المدارس الجديدة، مدرسة كرم نوفل وعرب الهايرة وغمازة الصغرى تعليم أساسي، ومدرسة عبدالكريم خضر الثانوية المشتركة، وعرب أبوساعد الابتدائية، والشهيد المجند سيد إبراهيم عيد تعليم أساسي، بمركز ومدينة الصف، ومدرسة الأبطال تعليم أساسي، والمنال الإعدادية، ودار الهدى الرسمية لغات، والزيدية الحديثة تعليم أساسي، و6 أكتوبر الابتدائية بمركز ومدينة أوسيم، ومدرسة النجاح وأبو بكر تعليم أساسي، وعمر بن الخطاب الابتدائية، والشيخ عبدالعظيم فشول تعليم أساسي، والزيني تعليم أساسي.

كما تضمنت المداري أيضا، عزبة قرني تعليم أساسي، وحمزه بن عبدالمطلب تعليم أساسي، وصول الابتدائية المشتركة والصالحية منية الرقه الابتدائية وأطفيح الابتدائية الحديثة المشتركة، وكفر قنديل الابتدائية بمركز ومدينة أطفيح، ومدرسة الإبداع الإعدادية، ودار الأرقم تعليم أساسي، والأصدقاء الثانوية، والشهيد أحمد محمد إبراهيم مرسي، والياسمين تعليم أساسي والمساندة الابتدائية المشتركة بمركز ومدينة العياط، مدرسة العمدة عبدالرحمن أبوالمجد طلبة ثانوي، وميت رهينة الإعدادية المشتركة بمركز ومدينة البدرشين، ومدرسة الأمل الابتدائية والمصطفى الثانوية بمركز ومدينة منشاه القناطر، ومدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية، والقصر الإعدادية بمركز الواحات البحرية، ومدينة الباويطي، ومدرسة الإسراء الإعدادية، ونور المعارف تعليم أساسي، والصفا والمروه تعليم أساسي، وجزيرة الوراق الحضر وعباس العقاد بحي الوراق، ومدرسة الوسام الرسمية لغات، والنهضة المتميزة لغات بحي جنوب الجيزة، ومدرسة الاتحاد تعليم أساسي ونور الحرية بحي شمال الجيزة، ومدرسة الفراعنة الرسمية لغات، وأحمد بهجت الرسمية للغات بحي الهرم، ومدرسة الكرامة الثانوية بنات، والقدس تعليم أساسي بحي العجوزة، ومدرسة 6 أكتوبر الابتدائية، والأحلام تعليم أساسي بحي بولاق الدكرور، ومدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات بحي العمرانية.

وفي ذات الإطار، أكدت محافظة الجيزة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب، مع التطهير الدوري للمدارس، وتوفير المطهرات ووسائل غسل الأيدى بجميع دورات المياه، ووجود حجرة عزل للطلاب ملائمة من حيث التهوية والنظافة ووجود مطهرات، إضافة لترتيب الديسكات داخل الفصول بمسافات مناسبة، ويتم إجراء مسح حراري للطلاب أثناء دخولهم المدرسة والالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل الفصول.