مصرع شخص في حادث انقلاب "ملاكي" في ترعة الكلابية جنوب الأقصر

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة بطريق "مصر-أسوان" بمركز إسنا، جنوب محافظة الأقصر.

وتلقى اللواء عصام يس، مدير الأمن، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي.

وانتقل محمد سليمان، رئيس مدينة إسنا، برفقة رجال الحماية المدينة، والإسعاف لفحص البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بترعة الكلابية شمال كوبري الهنادي، على الطريق الزراعي "مصر-أسوان".

وعلى الفور، وجه رئيس المركز، بالدفع بلودر الحملة الميكانيكية؛ لرفع السيارة، وإعادة حركة سير المرور لطبيعتها، وتحرر محضرا بالواقعة، ونقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت مدينة إسنا، شهدت الخميس الماضي، إصابة شاب بصعق كهربائي، كما أصيبت فتاة بحالة تسمم، تناولت صبغة شعر عن طريق الخطأ، وأصيب 5 آخرون في حادثي تصادم وغرق سيارة في ترعة بالأقصر.

وتعود التفاصيل، إلى تلقي اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطارا من المقدم أحمد حبيب، مأمور مركز شرطة إسنا، بإصابة شاب صعقاً بالكهرباء بمنزله، ونقله إلى مستشفى إسنا؛ لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة "أحمد.ح"، 25 عاما، مقيم بقرية الدير، بسحجات باليدين وصدمة بالجسم، ونقل المصاب لمستشفى إسنا التخصصي، وتحرر محضرا بالواقعة.

كما أصيبت فتاة بحالة تسمم، إثر تناولها مادة سامة "صبغة شعر" عن طريق الخطأ في مدينة إسنا جنوبي المحافظة، ونقلت على الفور لمستشفى إسنا التخصصي، وتحولت إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة النجدة، إخطارا من مستشفى إسنا التخصصي، يفيد باستقبال الفتاة "ن.م.ا" 20 عاما، بحالة تسمم؛ إثر تناولها صبغة شعر داخل منزلها بطريق الخطأ، وعلى الفور نقلت بسيارة إسعاف لمستشفى إسنا التخصصي؛ لفحصها ونقلها لمستشفى أسوان الجامعي؛ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة لها، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.