مصرع سائق وإصابة 3 آخرين في حوادث متفرقة بإسنا جنوب الأقصر

لقي سائق مصرعه، وأُصيب 3 أخرين، في 3 حوادث متفرقة بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل الجثة والمصابين للمستشفيات القريبة.

تلقى المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، إخطارًا من جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بالمدينة، يفيد بإنقلاب سيارة نصف نقل علي الطريق الزراعى "مصر – أسوان" أمام محطه سكك حديد إسنا تحمل أرقام (8658)، ما أسفر عن وفاة سائق السيارة "عيد.ك.ع" 37 سنة، وإصابه المواطن "مصطفي.س.ط" 30 سنة.

وعلى الفور انتقل لموقع الحادث كل من عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بمجلس المدينة، وسيارتى إسعاف ومعدات من مجلس المدينة لرفع السيارة من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، وجرى نقل جثمان السائق المتوفى لمشرحة مستشفى إسنا، والمواطن المصاب إلى مستشفى أرمنت لتلقى العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تلقت غرفة العمليات بمدينة إسنا، إخطارًا بسقوط المواطن "أمير.ع" 35 سنة من علو، ما أسفر عن إصابته بجرح سطحي واشتباه كسر بعظام الأنف والفخد العلوي، وتم نقله إلى مستشفي أرمنت لتلقى العلاج اللازم، كما أصيب "الشاذلي.ع.ش" بإشتباه بكسر فى الجمجمة، فى حادث إنقلاب دراجته البخارية، وجرى نقله لمستشفي أرمنت لتلقى العلاج اللازم.