ارتفاع حصيلة وفيات تصادم حافلة بقطار في تايلاند إلى 20 شخصا

ارتفعت حصيلة وفيات حادث اصطدام حافلة بقطار شحن في مقاطعة "تشاتشينجساو" التايلاندية الواقعة على بعد 50 كيلومترا من العاصمة بانكوك، إلى 20 شخصا، وأصيب أكثر من 30 آخرين.

وذكرت مديرية الوقاية من الكوارث في تايلاند، وفقا لصحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، أن "التصادم حدث عندما حاولت الحافلة التي تقل نحو 60 شخصا، عبور السكة الحديد رغم وجود إشارة حمراء محذرة من مرور القطار؛ مما أسفر عن مقتل عشرين شخصا وإصابة أكثر من 30 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفيات المقاطعات".

وشكلت حكومة المقاطعة لجنة للتحقيق في الحادث؛ تتكون من ممثلين عن الشرطة وإدارة السكك الحديدية التايلاندية وإدارة النقل البري بوزارة النقل وشركات التأمين.