رئيس التحرير

محمود مسلم

مصرع 17 وإصابة 30 في اصطدام قطار بحافلة سياحية في تايلاند

كتب:

أ.ش.أ
10:23 ص | الأحد 11 أكتوبر 2020
حادث قطار

حادث قطار

أعلن مسؤولون في تايلاند، اليوم الأحد، مصرع 17 شخصا على الأقل، وإصابة 30 آخرين؛ جراء اصطدام قطار بحافلة سياحية وسط البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الحافلة كانت تقل 65 راكبا، وكانت تعبر مسار السكة الحديد في منطقة "تشاتشيونجساو" الكائنة على بعد 80 كيلومترا (50 ميلا) شرق العاصمة بانكوك عندما وقع الحادث واصطدم القطار بها.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسؤول الأمني بالمنطقة براتوينج يوكاسيم، إن الأمطار كانت تهطل بغزارة وقت وقوع الحادث، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، كما فتحت الشرطة تحقيقا للوقوع على أسباب وملابسات وقوع الحادث.

اقرأ المزيد:

مصرع شخص وإصابة 127 في حادث خروج قطار عن مساره وسط الصين

إصابة 5 أشخاص في حادث خروج قطار ركاب عن مساره في إيران

وفاة مراقب بالثانوية العامة بعد يوم من إصابته في حادث قطار بالمنيا

فيديو.. الدماء تلطخ محطة قطار باريس بعد حادث طعن

نيابة السويس تحقق في حادث دهس قطار لسيدة