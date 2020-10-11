سلاف فواخرجي عن أحداث لبنان: رجعني على بيتي.. خايفة شجرتنا تدبل

استعانت الفنانة سلاف فواخرجي بمقولة من فيلم "رسائل الكرز"، للتعليق على أحداث لبنان، وماجري بها من انفجار منذ عدة أيام.

وكتبت " فواخرجي" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة "رجعني على بيتي، اشتقت ارجع، نرجع".

وأضاف، "خايفة شجرتنا تدبل إذا طولنا أكتر.. لازم نرجع عشان بيتنا اللي وعدتني تصلحلي شبابيكه" .

"رسائل الكرز" فيلم سوري أنتج سنة 2012، ويتحدث عن قصة حب بين شاب وفتاة من الجولان السوري المحتل لا تُكلل بالزواج بسبب قسوة الاحتلال، كما ينتقد الاحتلال والظروف الصعبة التي يفرضها على مواطني الجولان، ويعتبر هذا الفيلم أول تجربة إخراجية خاضتها الفنانة سلاف فواخرجي.

وصُوّر الفيلم وأنتج عام 2012، إلا إنه لم يعرض سوى عام 2015.

وحاز الفيلم على عدة جوائز، هي جائزة أحسن فيلم ضمن منافسات مسابقة الراحل نور الشريف للفيلملم العربي من مهرجان الاسكندرية السينمائي 2015، وجائزة الجمهور لمهرجان عنّابة للفيلم المتوسطي، الجزائر 2015، وجائزة الأرزة اللبنانية، من المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون، 2016.

بالاضافة إلي جائزة خاصة من مهرجان "صادق العلي" في بغداد 2016، وجائزة مهرجان الخرطوم للفيلم العربي، السودان، 2016، وجائزة أفضل إخراج ضمن مهرجان "نيودلهي السينمائي الدولي".

يذكر أن أخر الفنانة سولاف فواخرجي، مسلسل "خط ساخن"، الذي لم يتم عرضه حتي الوقت الحالي، وهو من بطولة حسين فهمي ونضال الشافعي وصلاح عبدالله، ومن تأليف الكاتبة فوزية حسين واخراج حسني صالح، وسيتم عرضه قريبًا.

وأوضحت أن المسلسل الجديد لم يُعرض بسبب بعض المشاكل التسويقية، علاوة على تعرض بعض أبطال العمل لمشاكل خاصة.

ويتناول المسلسل عددًا من القضايا الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، بينها تزايد حالات الانتحار، حيث تقوم الممرضة "عالية" التي تقوم بدورها سولاف فواخرجي بالاهتمام بحالات المرضى الذين يفكرون في الانتحار، لكن ذلك يجعلها تتورط في جريمة قتل وتتوالى الأحداث.