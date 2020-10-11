جنيف تستضيف محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة الليبية

أعلنت ستيفاني ويليامز القائمة بأعمال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص في ليبيا، أن جنيف ستستضيف محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، وذلك ابتداء من 19 أكتوبر الجاري بتيسير من الأمم المتحدة.

وقالت ويليامز، في بيان وزعته الأمم المتحدة اليوم، "إن محادثات الوفدين اللذين يمثلان الجيش الوطنى الليبي وحكومة الوفاق ستتركز على المداولات السابقة والتوصيات التي خرج بها الاجتماع الذي انعقد في الغردقة في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الماضي، والذي استضافته السلطات المصرية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وأضافت أن الأمم المتحدة تحث على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح بوسط ليبيا، فضلا عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة.