"خلي عزيز الشافعي ينفعك".. حكاية حظر عمرو مصطفى لرقم عمرو دياب

قرر الملحن عمرو مصطفى، إنهاء مسيرته الفنية مع الفنان عمرو دياب بعد المشكلة الأخيرة التي حدثت بينهما خلال الفترة الماضية دون الكشف عن تفاصيلها، وانتهت بحظر رقم عمرو دياب بهاتفه.

وعلمت "الوطن" أن قصة الخلاف بين الطرفين تعود لما قبل عيد الأضحى المبارك، حينما اتفقت إحدى شركات الاتصالات الكبرى المصرية مع عمرو دياب على تحضير أغنية وطنية جديدة لإذاعتها خلال العيد، وعرض مصطفى على الهضبة تقديم لحن له لكي يُكتب عليه كلمات الأغنية، نظرًا لحبه الشديد لتقديم الأغنيات الوطنية، خاصة أنه لم يقدم أغنية وطنية مع "دياب".

غير أن "دياب" فاجأ "مصطفى" برد غريب، مفاده أن الأغنية الوطنية التي سيقدمها ستكون من ألحانه، ومن كلمات تامر حسين، فرحب مصطفى بشدة للفكرة وعرض عليه المساعدة، ولكن بعد أيام ومع طرح الأغنية عبر القنوات والمنصات الإلكترونية، فوجئ "مصطفى" بأن الهضبة قد استغله ولم يطرح الأغنية من ألحانه، وإنما من ألحان عزيز الشافعي، ما أدى لاشتعال غضبه وانفعاله عليه في رسائل هاتفية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقام "مصطفى" بحظر رقم الهضبة بهاتفه الشخصي، وأرسل رسالة لعدد من المقربين لـ"دياب" لتوصيلها له مختصرها "خللي عزيز الشافعي ينفعك".

يذكر أن الشاعر الغنائي تامر حسين، حرص على تهنئة الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الـ59 باعتباره من مواليد 11 أكتوبر 1961، وذلك بنشر صورة تجمعهما.

وكتب تامر حسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "كل سنة وأنت روح وشباب، كل سنة وأنت سيرة في كتاب".

وتابع: "كل سنة وأنت أغلى وأجدع، عمرو دياب، عقبال مليون سنة، مشرفنا وشايل الصناعة فوق كتافك ودايماً في الصدارة".

وأعلن الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر موقع التواصل "تويتر"، أن كليب "يا بلدنا يا حلوة"، للمطرب عمرو دياب، يعتبر التعاون رقم "50" بينهما.

وكتب الشاعر: "يا بلدنا يا حلوة" الأغنية رقم (50) في مشواري مع الفنان عمرو دياب، من ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان.