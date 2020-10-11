بهاء الدين محمد: عمرو دياب في حتة تانية وبيتعمل له 100 حساب

قال الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، إن الفنان عمرو دياب، "في حِتة تانية وبيتعمل له 100 حساب"، وذلك احتفالًا بعيد ميلاده الـ59 باعتباره من مواليد 11 أكتوبر 1961، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب بهاء الدين محمد، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، عن الهضبة عمرو دياب قائلًا: تنزل الأغنية تطلع، لحد عنده الكل يرجع، يتعمل له 100 حساب، هو برضه في حتة تانية.

وتابع: نجم يعلا كل ثانية لأن هو عمرو دياب، كل سنة وأنت طيب يا هضبة، وحلمكوا اللى بتحلموه كل ثانية وكل دقيقة، بالهدوء كده باختصار، شكله قرب يبقى حقيقة.

كما احتفل الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، بعيد ميلاد محمد منير الـ66 الذي ولد يوم 10 أكتوبر 1954، قائلًا: كل سنة وأنت طيب يا كينج.

وحكى "بهاء الدين"، عن علاقته بالفنان محمد منير، عندما طلب منه كتابة تتر مسلسل "المغني" الذي أدى بطولته محمد منير، وتناول سيرة حياته، قائلًا: محمد منير طلب مني أكتب تتر مسلسله وقال لي أنا اخترتك لأني حاسس إنك أكتر شاعر ح يعرف يكتبني ويوصفني.

وتابع: ولما كتبت رد فعله كان فرحان بيا وليا علشان ثقته كانت في محلها وقلت له أسجلك الكلام بصوتي علشان تسمعهم شتمتي بكوميدية، لأننا واخدين على بعض، وقال لي دانا أقولهالهم أحسن من خمسين بهاء الدين محمد، ومن حظ الكلام كان بلحن العبقري محمد رحيم.

واستعان "بهاء الدين" بمقطع من الأغنية "أنا المغني اللي عوّد صوته على قول الحقيقة، أنا المغني اللي بيلخص سنينه ف كام دقيقة، لا عمري أبداً خنت فني ولا فني خاني، أنا المغني". وأشار "بهاء الدين"، إلى أن أهم أعماله مع الكينج محمد منير هي "لما النسيم، بتبعديني، قلب فاضي، قبل ما تحلم، بالحظ وبالصدف، خلاص حبيبتي، خايف أوعدك، أنا المغني".