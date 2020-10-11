في عيد ميلاد الهضبة.. تعرف على سكرتير عمرو دياب وكاتم أسراره

هنأ أحمد زغلول، سكرتير الفنان عمرو دياب، بمناسبة عيد ميلاده الـ59، خلال رسالة خاصة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك".

وكتب زغلول، "يا أعز الناس.. كل ثانية كل يوم كل سنة وأنت بألف خير وبصحة وسعادة يارب".

يذكر أن أحمد زغلول، بدأ العمل مع عمرو دياب منذ عام 2006.

وجدير بالذكر أن شقيق أحمد زغلول هو إبراهيم زغلول، مدير أعمال الفنانة الراحلة ذكرى والفنان علي حميدة.

بدأ أحمد زغلول حياته كموظف في شركة روتانا عندما كان يملكها الشيخ صالح كامل، وبعد بيعها للوليد ابن طلال انتقل للعمل بها، وهنا تعرف على عمرو دياب بعد انضمام الأخير للشركة.

ترك العمل مع عمرو دياب من عام 2016 إلى 2018، ورفض خلالها العمل مع أي مطرب آخر غيره، قائلا "مافيش بعد عمرو دياب في الوطن العربي".

خلال فترة انفصاله عن العمل مع عمرو دياب، لحن أغنية وطنية عن مصر قدمها هاني شاكر، وهي "وأنت ماشي في مصر".

بعد عودته للعمل مع عمرو دياب، قرر الأخير مكافأته على إخلاصه وغنى له في آخر ألبوماته أغنية "روح"، وهي من تلحين وتأليف أحمد زغلول.

وقال الهضبة قبل إن يغني أغنية "روح": "أنا هعمل أغنية ما عملتش كتير منها من زمان، اللي مألفها واللي ملحنها أحمد زغلول، هو عشرة عمر، وطلع فنان كبير بجد".

ورد أحمد زغلول عليه قائلا: "شكراً لعشرة العمر صديقي وأخي الفنان عمرو دياب، واتشرفت بالتعاون الفني معاك في أغنية من أعز وأغلى أعمالي (روح) وصلتها لأكبر عدد من المستمعين في الوطن العربي، وبشكرك على كُل حاجة قدمتهالي ودايماً الأول في كل شيء".