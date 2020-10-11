أحمد العوضي للرئيس السيسي: كنت بتمنى أقف قدامك

تحدّث الفنان أحمد العوضي، عن تجسيده شخصية الإرهابي هشام عشماوي، في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان 2020، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، اليوم، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر، والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال العوضي: "كل سنة وانتوا طيبين في ذكرى أكتوبر المجيدة، شرف كبير أقف قصادك يا ريّس، كانت أمنية من أمنياتي أقف قدامك، والحمد لله".

وتابع العوضي: "عشت في صراع نفسي أثناء تجسيد شخصية الخائن هشام عشماوي، عشان أمثل الحقد والضغينة، واللي تسببوا في إسالة دم كتير من جنودنا".

وأضاف العوضي: "سعادتي الحقيقية من ردود الأفعال في الشارع، حسيت إني أديت رسالتي، وإن الشعب المصري لن ينساق معهم، والله المستعان على كل أعداء الوطن".

وكان الفنان عاصي الحلاني، شارك بأغنية "أيوه يا مصريين"، على هامش الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

أغنية "أيوه يا مصريين" كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع "زووم ميكس" وماستر ماهر صلاح.

من جانبه، أعرب أحمد علاء الدين، عن تعاونه مع عاصي الحلاني، في هذه الأغنية، التي تُعرض لأول مرة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعا: "ديمًا بكون متحمس للأغاني الوطنية، وشاركت في أغنيات وطنية مع الفنان محمد نور والفنان نادر نور وغيرهم".

وعن غناء عاصي الحلاني لـ"أيوه يا مصريين"، قال علاء الدين: "مصر طول عمرها بلد الفن العربي والأغنية الوطنية من مطرب عربي تُعبر عن دور مصر الكبير، ليس في الداخل فحسب بينما في الوطن العربي كله".

وقال الحلاني في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنّه دوما محب للغناء باللهجة المصرية، ويقدر الدولة المصرية، ويفضل دائما الغناء لها، موضحا أنّ الأغنية الجديدة ليست الأولى له في الغناء لمصر، فسبق له وقدم لها أغنيات عدة، بينها "عظيمة يا مصر" و"نسائم الحرية".

تابع: "تلك الأغنية أهديها للمصريين قيادة وشعب، يكفي حبهم الكبير لي، الذي أشاهده يوميا في عيونهم تجاهي، حينما أغني على مسارحهم".

عاصي الحلاني، كان تصدر التريند في لبنان، بكليب أغنيته الجديدة "رجعتيني لبدايتي"، بعد ساعات من طرحه بمشاركة زوجته في احتفالهما بعيد زواجهما الـ 25.