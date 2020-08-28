أحمد العوضي: عودة صلاة الجمعة حاجة تفرح جدا
كتب:
نرمين عفيفي
02:04 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
الفنان أحمد العوضي
علق الفنان أحمد العوضي على عودة صلاة الجمعة مرة أخرى اليوم، بعد انقطاعها بسبب فيروس كورونا.
وكتب العوضي منشورا عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" قائلا: "صوت خطبة الجمعة بعد 5 أشهر صمت حاجة تفرح جدا، الحمد لله جمعة مباركة عليكم يارب".
وحدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 7 شروط لعودة صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية لغير المسلمين، وذلك طبقاً للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف، والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، وجاءت تلك المحددات كالآتي:
1- الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، بما في ذلك مراعاة ارتداء الكمامات واحضار المصلي الشخصي "سجادة الصلاة".
2- فتح دور العبادة قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.
3- الاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي.
4- الالتزام بألا تزيد خطبة الجمعة أو الموعظة في صلاة الجمعة أو الصلوات الرئيسية الجماعية على 10 دقائق.
5- الالتزام بعدم زيارة الأضرحة أو إقامة صلاة الجنازة أو إقامة أية مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو غير ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها.
6- استمرار غلق دورات المياه الملحقة بدور العبادة.
7- استمرار غلق دور المناسبات الملحقة بدور العبادة.