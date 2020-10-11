جنايات قنا: محاكمة "خُط الصعيد" المحكوم بالإعدام و269 سنة الثلاثاء

تعقد محكمة جنايات قنا أولى جلساتها لمحاكمة "نشأت عيضة"، المعروف إعلامياً باسم "خُط الصعيد"، بعد غد الثلاثاء، للنظر في الاتهامات الموجهة للمتهم في 3 قضايا، تشمل قتل، وحيازة سلاح، واستعمال القوة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية من إلقاء القبض على المتهم في شهر سبتمبر من عام 2015، في أعقاب كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب ملقاة على الطريق العام بدائرة قسم شرطة ثاني العامرية، وكان مقيد اليدين ومصاب بطلقات نارية متعددة بمختلف أنحاء الجسم، وتبين أن المجني عليه من أهالي "نجع نور الدين"، بدائرة مركز شرطة نجع حمادي في محافظة قنا.

وجرت محاكمة "خُط الصعيد" غيابياً في عدد من القضايا، وصدرت بحقه أحكام بالسجن يصل مجموعها إلى 269 سنة، بالإضافة إلى حكم بالإعدام، منها الحكم الصادر في القضية جنايات مركز أبو تشت، شمال قنا، في 2 فبراير 2013، بالسجن لمدة 10 سنوات، والقضية جنايات مركز جرجا، في 5 أغسطس 2014، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، والقضية جنايات مركز دار السلام، في 22 سبتمبر 2012، بالسجن المؤبد 25 سنة، والقضية جنايات مركز البلينا، في 24 سبتمبر 2012، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، والقضية جنايات مركز البلينا، في 30 يناير 2014، بالسجن 25 سنة.

كما تتضمن الأحكام الصادرة بحق المتهم الحكم الصادر في القضية جنايات مركز أبو تشت، في الأول من سبتمبر 2014، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، والقضية جنح مركز نجع حمادي، في 24 سبتمبر 2014، بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 500 جنيه، والقضية جنح مركز نجع حمادي، في 30 نوفمبر 2013، بالحبس لمدة شهر وكفالة 100 جنيه، والقضية جنح مركز دشنا، في 30 نوفمبر 2013، بالحبس لمدة شهر وكفالة 50 جنيهاً، بالإضافة إلى القضية جنايات نجع حمادي، في سبتمبر 2015، والتي صدر فيها حكم غيابي بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.