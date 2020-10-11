الأمن يكشف أسباب سقوط حصان في بالوعة بالغربية: مفيش سرقة

كشفت أجهزة الأمن حقيقة سقوط حصان فى بالوعة بمدينة طنطا بالغربية، وادعاء مسئولى شركة الصرف الصحي، بأن سبب الواقعة سرقة غطاء البالوعة، إذ تبين أن الغطاء لم يسرق وأنه تعرض للكسر.

وتداول أهالي طنطا مقطع فيديو خلال أحد البرامج التليفزيونية، عن "سقوط دابة داخل بالوعة صرف صحى"، وتأكيد أحد مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بطنطا، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، سرقة غطاء البالوعة الخاصة بمحل الواقعة، ما أدى لسقوط الدابة بها.

وتبين من خلال فحص الواقعة، عدم صحة ما ذكره مسئول الشركة، وأن تلك البالوعة خاصة بمجمع محابس مياة الشرب والصرف الصحى بالمنطقة محل الواقعة، وبالتقابل مع أحد أصحاب المحال التجارية الكائنة بمحل الواقعة، أفاد بأن غطاء تلك البالوعة مهشم ومكسور بداخلها، ولم يتم سرقته، مضيفا أنه قام بإبلاغ الشركة منذ ثلاثة أسابيع.

وبالاستعلام من أحد مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أفاد بعدم تلقي أي بلاغات سرقة أغطية بالوعات منذ عام تقريبا، وأن ما تناوله مسئول شركة مياة الشرب والصرف الصحى خلال البرنامج المشار إليه جاء فى سياق تعامله مع الموقف، وتبريره لمشهد سقوط "الدابة" داخل البالوعة.