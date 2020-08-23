طبط 4 عمال خردة سرقوا غطاء بالوعة صرف صحى بالقناطر

على خلفية ما تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله قيام عدد 4 أشخاص بسرقة غطاء بالوعة "زهر" خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.. فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم (4 عمال خردة "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتم ضبطهم..وبحوزتهم (عربة كارو "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- غطاء البالوعة المشار إليه يزن حوالى 100 كيلو جرام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.