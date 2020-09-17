قريبا.. إنشاء 5 خطوط سكة حديد جديدة لخدمة الركاب ونقل البضائع

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، لتضاهي مثيلاتها فى أوروبا، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء 5 خطوط سكة حديد لخدمة الركاب ونقل البضائع قريبا، إضافة إلى رفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والقطارات والورش وتوفير قطع الغيار الأصلية ورفع مستوى العامل البشري وإعادة تدريبه.

وقال وزير النقل، لـ"الوطن"، إنه تم التخطيط لإنشاء 5 خطوط سكة حديد جديدة وهي: المناشي - 6 أكتوبر بطول 70 كم، لخدمة الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء خط سكة حديد الروبيكي - العاشر - بلبيس بطول 69 كم ركاب - بضائع، وإنشاء خط سكة حديد دمياط - المنصورة الجديدة مروراً بدمياط الجديدة - جمصة بطول 50 كم، وخط سكة حديد الغردقة - سفاجا - قنا وإلى الأقصر - أبو طرطور بطول 750 كم، وخط سكة حديد إمبابة - الإسكندرية بطول 270 كم، بالإضافة إلى تحويل خط سكة حديد أبو قير – محطة مصر إلى خط مترو كمرحلة أولى ومده إلى مدينة برج العرب كمرحلة ثانية، وتطوير ترام الرمل ومد المسار إلى المنشية.

وأشار وزير النقل، إلى أهمية دخول القطاع الخاص في نقل البضائع عبر السكك الحديدية، نظرا للأهمية الكبيرة لها في زيادة عوائد السكك الحديدية وتخفيف الأعباء على الطرق وتقليل تكلفة النقل، لافتا إلى تنفيذ مشروعات القطار المكهرب ومشروعي المونوريل واستكمال مراحل وخطوط مترو الأنفاق في ضوء اهتمام وزارة النقل بتعظيم النقل الجماعي.

وأوضح الوزير، أن الوزارة ممثلة فى هيئة السكة الحديد تنفذ خطة شاملة بتكلفة 150 مليار جنيه، من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة.

يذكر أنه أعلن النائب الأول لمدير عام شركة السكك الحديدية الروسية، سيرجي بافلوف، اليوم، عبر وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الشركة تجري دراسات ما قبل التصميم في مصر لإنشاء خطين للسكك الحديدية بقيمة 900 مليون دولار تقريبًا. حيث أن الخط الأول هو خط مناشي - 6 أكتوبر بطول 70 كيلومترا وتصل تكلفته إلى حوالي 300 مليون دولار، والثاني هو إمبابة - الإسكندرية يوجد بها بالفعل 270 كيلو مترا وتكلفة هذا المشروع تقدر بـ 600 مليون دولار"، وسيتم اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بخطي السكة الحديدية في مصر العام المقبل.