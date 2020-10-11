الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على قرض تحويل السيارة إلى الغاز

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء يشأن تيسير إجراءات الحصول علي الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة منح قروض لتحويل السيارات للعمل بالغاز بالتعاون مع وزارة البترول ووزارة التضامن الاجتماعي المتمثلة في بنك ناصر الاجتماعي ، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وتحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول علي الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها من بنك ناصر .

أولا : المستندات والأوراق المطلوبة:

أ- إذا كانت السيارة مباعة لطالب القرض عن طريق البنك وعليها أقساط، فيتم الإقراض بضمان الحظر الموجود علي السيارة لصالح البنك، تقدم المستندات التالية:

- صورة رخصة السيارة، والحظر الموجود علي السيارة لصالح البنك.

- صورة البطاقة (الشخصية / العائلية) .

- بيان الرقم التأميني.

- خطاب من شركة الغاز الطبيعىيلسيارات بالموافقة على تحويل السيارة من بنزين إلى غاز وقيمة تكاليف التحويل.

ب- إذا كانت السيارة مباعة لطالب القرض خارج البنك وعليها حظر، تقدم المستندات التالية:

- صورة رخصة السيارة.

- صورة البطاقة ( الشخصية / العائلية).

- بيان الرقم التأميني.

- إيصال الكهرباء.

- تحويل مرتب يساوي قيمة القسط (الضمان) أو رهن تجاري أو وديعة بأحد البنوك أو خطاب ضمان، أو عقد ملكية عقار، أو أرض مسجلة.

- خطاب من شركة الغاز الطبيعي للسيارات بالموافقة على تحويل السيارة من البنزين إلى غاز وقيمة التكاليف.

ج- إذا كانت السيارة ليس عليها حظر لأي جهة أخرى تقدم للبنك المستندات التالية:

- صورة رخصة السيارة.

- صورة البطاقة (الشخصية / العائلية).

- بيان الرقم التأميني.

- إيصال الكهرباء.

- خطاب من شركة الغاز الطبيعي للسيارات بالموافقة على تحويل السيارة من بنزين إلى غاز وقيمة تكاليف التحويل (كما ورد بالعقد).

ويتم عمل حظر على السيارة لصالح بنك ناصر الاجتماعى ويتم التجديد سنويا عن طريق خطاب من البنك .

ثانيا: إجراءات المواطن

1: الاتجاه لشركة الغاز واختيار أقرب فرع منها

2: تقديم طلب موافقة التحويل السيارة من بنزين إلى غاز

3: يُحدد ميعاد الكشف على السيارة

4: الاتجاه لبنك ناصر لتقديم المستندات

5: انتظار الحصول على التحويل حسب أولويات الطلبات المقدمة

ثالثا: المبالغ المقررة للحصول علي الخدمة

6% من قيمة التمويل مضروبا فى عدد سنوات التقسيط كعائد ائتمان للبنك.

بالإضافة الى الدمغات التالية: 30 جنيها عن العقود والمستندات المقدمة للبنك .

ثالثا: التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة:

تعلن جهة الإدارة قرارها فى طلب الحصول على قروض لتحويل السيارات للعمل بالغاز(بالتعاون مع وزارة البترول) خلال شهر من استيفاء المستندات المطلوبة ووفقاً لأولويات تقديم الطلبات وتوافر الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض .